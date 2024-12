Serie A : Milan et Rome se neutralisent

Après Juventus - Fiorentina, la Serie A nous offrait une nouvelle belle affiche, cette fois-ci, du côté de San Siro. L’AC Milan (8e), sans Rafaël Leão mais avec Théo Hernandez, recevait l’AS Roma de Manu Koné (11e). Trouvé sur le côté droit par Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders trompait Mile Svilar pour l’ouverture du score des Rossoneri (16e, 1-0). La réponse des Giallorossi ne s’est pas fait attendre. D’une excellente remise en première intention, Artem Dovbyk trouvait Paulo Dybala qui trompa Mike Maignan d’une belle reprise du pied droit pour l’égalisation (23e, 1-1). Si les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité, Milan aurait pu bénéficier d’un penalty après un tacle de Niccolo Pisilli sur Tijjani Reijnders dans la surface. Mais Michael Fabbri, l’arbitre de la rencontre, avait décidé de ne pas accorder de penalty. Après de multiples contestations envers l’arbitre, Paulo Fonseca s’est vu attribuer un carton rouge.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Milan 27 17 +9 7 6 4 26 17 10 Rome 20 18 0 5 5 8 24 24

En seconde période, Milan n’a pas su trouver les ressources suffisantes pour marquer ce second but et a même perdu un nouvel attaquant sur blessure, avec Samuel Chukwueze, remplacé par Tammy Abraham (62e). De son côté, la formation de Claudio Ranieri est passée tout près de décrocher les trois points, mais elle est tombée sur un très bon Maignan. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1). Un score de parité qui ne fait pas les affaires de Milan, qui s’éloigne encore plus des places européennes. L’avenir de Paulo Fonseca est plus que jamais compromis. Son potentiel remplaçant a par ailleurs déjà été identifié. L’AS Roma grimpe, quant à elle, d’une place et passe à la 10e position du classement de Serie A.