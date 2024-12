AC Milan : Sérgio Conceição dans la short-list pour remplacer Paulo Fonseca

L’AC Milan n’arrive pas à voir le bout du tunnel. En effet, les semaines se suivent et se ressemblent avec quelques phases de mieux, mais beaucoup trop d’irrégularité et d’inconstance. Arrivé cet été pour assurer la succession de Stefano Pioli après une saison ponctuée par des hauts et des bas, Paulo Fonseca posait ses valises à l’AC Milan avec l’objectif d’instaurer un vent de fraîcheur et de renouveau au projet sportif dirigé par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Malgré un mercato marqué par les renforts de Strahinja Pavlović, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal ou encore Álex Jiménez, les Rossoneri n’arrivent pas encore à trouver une recette efficace pour se montrer solides et réguliers dans ce début de saison. Actuellement classés 8èmes en Serie A, les Rossoneri ont du mal à respecter leur statut d’être dans la course pour le Scudetto, tandis qu’en Ligue des Champions, ils se sont installés à la 12ème position.

L’AC Milan a eu du mal à renverser le Hellas Vérone (0-1) et a dû se contenter d’un nul décevant contre le Genoa (0-0) : «Nous sommes attentifs au marché, nous travaillons, ce que nous faisons, nous le ferons pour le meilleur de l’équipe. En 2025, je veux voir une équipe concrète. Pour le moment, ils jouent bien, avec motivation, avec les grandes équipes. L’attitude est différente contre des équipes moins fortes sur le papier. Nous devons nous améliorer en cela. Je suis sûr que nous trouverons le bon chemin. Janvier sera un mois complet, je dois penser match après match. Maintenant, il y a la Roma, puis il y aura la Juventus en Supercoupe», a affirmé Paulo Fonseca en conférence de presse avant la rencontre face à l’AS Roma ce dimanche. Une bien belle affiche de Serie A qui pourrait s’avérer décisive pour l’entraîneur portugais si les Rossoneri venaient à commettre un nouveau faux pas.

Le profil de Sérgio Conceição plaît

Selon nos informations, la direction de l’AC Milan a un nom en tête en cas d’éviction de Paulo Fonseca dans les prochaines semaines. Si son départ n’est évidemment pas acté officiellement, la position de l’ancien entraîneur du LOSC reste délicate. Depuis le début de saison, le natif de Nampula en Mozambique a eu du mal à gagner en régularité que ce soit dans les résultats, le jeu produit et la gestion de son vestiaire. De Rafael Leão à Théo Hernandez, beaucoup de joueurs se sont, par ailleurs, frictionnés gentiment avec Paulo Fonseca. En ce sens, d’après nos indiscrétions, Sérgio Conceição, toujours sans banc depuis son départ du FC Porto, est en tête de liste de la direction milanaise pour succéder à Paulo Fonseca.

Sur ces derniers mois, Sérgio Conceição a été mentionné dans des rumeurs avec West Ham, l’Athletico Mineiro mais surtout le FC Nantes. En effet, le président Waldemar Kita était même en discussions avancées avec l’entraîneur portugais de 50 ans, que l’on annonçait également proche de l’OM l’été dernier. Finalement, le deal ne s’est pas fait et Antoine Kombouaré a été maintenu en poste sur les bords de l’Erdre. Sérgio Conceição est donc toujours libre et prêt à relever un nouveau défi. L’AC Milan surveille de près le dossier en cas de départ de Paulo Fonseca. Un Portugais pour remplacer un autre Portugais ? C’est en tout cas la température actuelle dans les bureaux des Rossoneri.