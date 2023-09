Marcelino a annoncé son départ de l’OM !

La suite après cette publicité

À deux jours du choc de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, c’est le feu à l’Olympique de Marseille. Hier, la direction s’est réunie avec des groupes de supporters. Mécontents, les fans phocéens ont réclamé la tête de quatre dirigeants, dont celle de Pablo Longoria. Mais le premier à partir sera Marcelino.

L’Équipe annonce en effet que l’entraîneur espagnol de 58 ans a annoncé son départ aux joueurs de l’OM, ce matin, au centre d’entraînement. Un coup de tonnerre puisque Marcelino était présenté comme un élément très proche du président Longoria. Sauf revirement de situation, Marcelino sera remplacé par Jean-Pierre Papin sur le banc de touche jeudi prochain à Amsterdam.

À lire

OM : quel entraineur pour succéder à Marcelino ?

Plusieurs griefs contre Marcelino

Le club olympien doit encore officialiser la nouvelle, mais le départ de l’Espagnol n’est pas si surprenant. L’échec XXL face au Panathinaïkos au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avait déjà laissé beaucoup de traces. Marcelino avait alors été pointé du doigt après avoir déclaré, avant le match retour, qu’il n’allait pas travailler les tirs au but, certain de la qualification de son équipe. Au final, l’OM s’est fait éliminer… aux tirs au but.

La suite après cette publicité

Comprenez vous le départ de Marcelino de l'OM ? OUI NON

Ensuite, malgré une cinquième place en L1 à seulement deux points du leader monégasque, l’Espagnol était critiqué après plusieurs contre-performances (face à Toulouse et Nantes) qui ont fait perdre des points précieux. Enfin, la gestion d’Azzedine Ounahi, très peu utilisé alors que le milieu de terrain cartonne avec le Maroc, n’a pas été comprise et commençait à devenir source de tensions. Autant d’éléments qui ont donc conduit Marcelino à rendre son tablier moins de deux mois après son intronisation.