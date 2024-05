Le plan totalement imprévu du Barça avec Thiago Alcântara

Hansi Flick n’a pas encore été officialisé, mais le Barça veille déjà à lui assurer un confort. Comme le rapporte le journal AS ce samedi, le club catalan souhaiterait rapatrier Thiago Alcântara (33 ans), libre cet été après l’expiration de son contrat avec Liverpool. La raison ? En faire un assistant d’Hansi Flick.

Passé par le Bayern Munich entre 2013 et 2020, où il avait justement été entraîné par Flick lors de sa dernière saison, l’Espagnol maîtrise l’allemand et aurait la possibilité d’assurer le lien entre le staff et l’effectif. Selon le média, Deco privilégierait ce type de profil, à savoir un joueur espagnol, passé par l’Allemagne, et plutôt en fin de carrière. Marc Bartra, libre cet été, et Javi Martinez, actuellement au Qatar, feraient également partie d’une short-list établie par le club.