PSG-OM : Adil Rami lance les hostilités

Désormais joueur de Boavista au Portugal, Adil Rami continue de suivre assidûment les équipes françaises et plus particulièrement Marseille à quelques heures du Clasico face au PSG. L’ancien défenseur de l’OM, qui a connu la pression de ce match spécial, a lancé les hostilités sur son compte Instagram.

Le Champion du monde 2018 a gentiement lancé le Clasico à travers des story Instagram. « Ho l’arbitre, laisse jouer ce soir. Arrête de vouloir protéger les joueurs. Dans le football, il y a des joueurs de différents talents comme les techniciens, les puissants, les rapides, et des hommes forts dans les duels. Chacun joue avec sa force, alors laisse jouer. » a prévenu l’ancien du LOSC. Même si ce match reste une finale du Trophée des Champions, pas question pour Adil Rami de le prendre à la légère. « On s’en bat les c...... du Trophée des champions, c’est un Clasico. Ça va taper, ça va se fighter » a-t-il ajouté. De quoi déjà envenimer ce match habituellement sous tension.