Le LOSC négocie pour un attaquant islandais

Le LOSC va perdre Jonathan David cet été a priori. Un accord tacite existe entre le club nordiste et l’attaquant canadien autour d’un bon de départ. Les Dogues doivent donc repenser leur secteur offensif, qui va également perdre Jonathan Bamba, en fin de contrat.

Selon nos informations, ils ont ciblé un milieu offensif, capable aussi de jouer un cran plus haut voire sur un côté, qui évolue à Copenhague au Danemark. Il s’agit de Hakon Haraldsson, 20 ans. Le jeune joueur, déjà international islandais, a achevé sa première saison en tant que titulaire au sein du club danois, notamment en Ligue des Champions, et sa cote s’est envolée. Auteur de 4 buts en championnat, Haraldsson est l’objet de négociations entre le LOSC et Copenhague, qui espère 15 M€.

