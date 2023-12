Jürgen Klopp fait allusion à Caicedo et se paye Chelsea

À l’heure actuelle, onze places séparent Liverpool (1er) de Chelsea (12e). Un classement sans appel qui montre que malgré les dépenses pharamineuses des Blues, les Reds sont largement mieux rodés et délivrent leur partition en Premier League. Pourtant, cet été, les coéquipiers de Mohamed Salah faisaient grise mine lorsque Moisés Caicedo et Roméo Lavia choisissaient de rejoindre le sud-ouest de Londres plutôt que Liverpool. Un choix qui ne s’avère pour l’instant pas payant, et qui a le don d’amuser Jürgen Klopp.

Lors d’un événement à Anfield pour inaugurer l’agrandissement d’une des tribunes, l’entraîneur allemand s’est adressé à ses supporters en faisant allusion aux Blues. «Cet été, des choses étranges se sont produites sur le marché des transferts, mais ici, entre nous, je peux dire : "Mon Dieu, avons-nous eu de la chance, hein". Nous ne le savions pas à ce moment-là et nous n’en avions pas l’impression à ce moment-là, mais oui, je suis vraiment heureux que cela ait fonctionné, mais on ne sait jamais avant. Nous avons évidemment réalisé que d’autres milieux défensifs centraux ne voulaient pas rejoindre Liverpool, vous voyez ce qui se passe, et puis nous avons trouvé (Wataru) Endo. C’est un joueur exceptionnel», raconte Klopp. Pour rappel, Roméo Lavia n’a toujours pas disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs, blessé, tandis que Moisés Caicedo est encore loin de son meilleur niveau.