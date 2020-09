La Supercoupe d'Europe aura bien lieu comme prévu

Trophée mettant aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League, la Supercoupe d'Europa aura lieu le 24 septembre entre le Bayern Munich et le Séville FC. Ce match aura lieu à Budapest, et ce même si la Hongrie a fermé ses frontières dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cela ne met finalement pas en cause la rencontre comme l'a expliqué l'UEFA.

«Le match aura bien lieu comme prévu. La fermeture des frontières n'aura pas d'impact sur la rencontre. Le gouvernement hongrois nous l'a assuré. Nous sommes en discussion avec lui pour connaître ses exigences pour l'entrée des supporters dans le pays. Les spectateurs pourront venir sous certaines conditions, qui ne nous ont pas encore été notifiées. On devrait les connaître d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine.» Cette finale se tiendra dans un stade ouvert à 30% de ses capacités. 67 889 spectateurs sont possibles au Stade Ferenc-Puskas, donc pour ce match, un peu plus de 20 000 spectateurs pourront être présents.