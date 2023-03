EdF (F) : Hervé Renard explique son choix de ne pas appeler Kheira Hamraoui

La suite après cette publicité

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard vient de dévoiler sa première liste pour les matches amicaux face à la Colombie et au Canada. Une liste dans laquelle ne figure pas Kheira Hamraoui. La joueuse du PSG paie-t-elle les conséquences de l’affaire qui a secoué le football français ? Hervé Renard a répondu.

« Je n’étais pas là, j’étais en Arabie Saoudite, je n’ai pas suivi l’affaire (rires). C’est un choix avant tout sportif. Et quand on forme un groupe, il y a plein d’éléments à prendre en considération. Il faut se poser toutes les questions et déterminer son choix. C’est cette liste, sans Kheira », a-t-il confié en conférence de presse.

À lire

EdF (F) : Hervé Renard fait des choix forts pour sa première liste !