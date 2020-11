PSG - Bordeaux : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le PSG doit se rattraper. Une semaine après sa défaite en Ligue 1 face à Monaco, le champion de France en titre voit son avance en tête du championnat fondre comme neige au soleil. La victoire acquise en milieu de semaine en Ligue des Champions face au RB Leipzig est un trompe-l'œil, tant les hommes de Thomas Tuchel ont souffert dans le jeu. L'effectif, plus faible que la saison dernière, est en plus diminué en ce moment, en témoignent les nouveaux absents pour cette rencontre contre Bordeaux (match en direct sur notre site).

Marquinhos est laissé au repos avant le rendez-vous décisif face à Manchester United mercredi prochain (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), alors que Diallo est lui suspendu. Draxler est encore en phase de reprise quand Bernat et Kehrer sont toujours à l'infirmerie tandis que Navas est forfait de dernière minute. On s'avance donc vers une composition un peu remaniée, à quatre jours de l'échéance européenne. Rico devrait débuter dans les buts, avec une défense composée de Florenzi, Danilo, Kimpembe et Bakker.

Tuchel retrouve Verratti et Icardi

Au milieu de terrain, le PSG et son entraîneur peuvent retrouver le sourire car on l'a remarqué dès son entrée sur le terrain contre Leipzig, Marco Verratti change beaucoup de choses sur une pelouse. L'Italien est sans doute encore un peu juste pour démarrer mais devrait rentrer. Dans ce 4-4-2, l'association au milieu serait composée de Herrera et Paredes. En soins une partie de la semaine, Neymar tiendrait tout de même sa place de titulaire aux côtés de Di Maria, Kean et Mbappé devant, laissant Sarabia sur le banc, au même titre d'Icardi qui fait son retour dans le groupe.

Dans le camp d'en face, Jean-Louis Gasset prépare un 4-2-3-1. Costil sera lui titulaire derrière une défense constituée de Kwateng, qui était un temps incertain, Koscielny, Baysse et Sabaly. Au milieu, Otavio et Basic feront la paire, laissant la responsabilité de l'organisation à Zerkane, Ben Arfa, buteur pour la première fois le week-end dernier, et Hwang. Avec la blessure de Kalu, le Sud-Coréen serait placé sur le côté afin de laisser la pointe de l'attaque à Maja.