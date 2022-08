Gabriel Słonina, la nouvelle star américaine qui débarque à Chelsea

La suite après cette publicité

Alors que la Major League Soccer devient une véritable pépinière à jeunes talents, il n'y a pas que les éléments offensifs qui se distinguent et Gabriel Słonina ne dira pas le contraire. Véritable phénomène au pays de l'oncle Sam, le portier de 18 ans est en train de franchir les étapes à la vitesse de la lumière. Apparu pour la première fois en professionnel le 5 août 2021 contre New York City avec Chicago Fire, le natif d'Addison dans l'Illinois s'est doucement imposé entre les bois de la franchise qui abrite notamment Xherdan Shaqiri. Ce grand gabarit d'1m93 est d'ailleurs sur un exercice probant (23 apparitions) avec les Mens in Red, actuels 8e de la conférence Est.

Des performances remarquées qui ont produit une lutte entre les sélections américaines et polonaises pour le faire rejoindre l'un des contingents. Faisant ses classes d'âge des U15 aux U20 américains, il a finalement tranché pour la sélection à la bannière étoilée à quatre ans du Mondial sur le sol américain. Un choix fort qu'il avait expliqué dans un communiqué : «je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu la possibilité de jouer pour la Pologne. Cela étant dit, mon cœur est américain. Ce pays m’a donné, à moi et à ma famille, toutes les opportunités que je pouvais demander. L’Amérique est chez moi et c’est ce que je vais représenter.» Appelé en décembre 2021 contre la Bosnie sans jouer, il n'a pas retrouvé le groupe, mais reste un élément d'avenir qui devra concurrencer Zack Steffen (Middlesbrough), Ethan Horvath (Luton) et Matt Turner (Arsenal).

Chelsea a doublé le Real Madrid

Sa précocité et son talent a vite dépassé les océans et a aussi offert un duel de choix sur le mercato entre deux cadors européens. Le Real Madrid a joué crânement sa chance et avait vite séduit Gabriel Słonina. Ce devrait être un honneur pour Chicago et la MLS que le Real Madrid s'intéresse à l'un de ses joueurs. Nous espérons que Chicago pourra trouver un accord avec le Real Madrid pour que le rêve de Gabriel de jouer pour ce club devienne réalité avait d'ailleurs expliqué son agent Jaime Garcia en juin dernier. Néanmoins, les Merengues ont pris du retard et c'est Chelsea qui a pris les devants dans le dossier. Et cela est imminent...

«Il n'y a pas encore de signature ou quoi que ce soit, donc je ne peux vraiment pas parler de détails à ce sujet. Mais je suis content pour le gamin et cela montre que nous avons de bons jeunes talents ici dans cette organisation» expliquait son coach Ezra Hendrickson au Daily Mail dimanche. Néanmoins tout s'est accéléré. Ce lundi, ESPN avait fait état d'un accord entre les deux clubs pour un transfert à 10M€ + 5M€ de bonus qui en ferait potentiellement le gardien U21 le plus cher de l'histoire. Ainsi, il dépasserait potentiellement les 14 millions d'euros payés en 1998 par l'Inter Milan à Cannes pour Sébastien Frey alors qu'il n'avait que 18 ans. Devant signer pour six ans avec les Blues, Gabriel Słonina ne débarquera pas tout de suite pour se frotter à Édouard Mendy et Kepa Arrizabalaga (qui se dirige d'ailleurs vers la sortie).

En effet, le club londonien entend le laisser en prêt du côté de Chicago Fire jusqu'en janvier 2023 afin qu'il puisse accumuler du temps de jeu et ne pas être freiné dans sa progression. Souvent comparé à Gianluigi Buffon au pays, celui qu'on surnomme Gaga Słonina ne manque pas d'ambition pour sa carrière comme il l'avait expliqué à ESPN après ses débuts : «j'ai toujours cru en moi depuis le début. C'était bien le moment venu maintenant et je l'utilise à mon avantage. Je saisis toutes les opportunités que je peux et j'en tire le meilleur parti. Je m'efforce de vouloir être le plus grand gardien de but du monde. Donc, je pense que je vais continuer à faire ce travail, en m'assurant de prendre les bonnes mesures dans cette direction chaque jour.» Après le pari gagnant Thibaut Courtois en 2011, Chelsea imagine un nouveau gros coup pour l'avenir avec Gabriel Słonina.