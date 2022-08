OM : les premiers mots de Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Nuno Tavares est prêt à se battre pour l'OM. Prêté sans option d'achat par Arsenal cette saison, le latéral gauche de 22 ans a disputé ses premières minutes à Marseille en amical, lors de la défaite contre l'AC Milan. Un premier aperçu de ce qui l'attend sur la Canebière. En attendant, l'international Espoirs portugais a livré ses premiers mots en tant qu'Olympien par le biais d'un entretien accordé sur le site officiel du club. « Je me sens très bien et très heureux d'être ici, dans ce grand club. Et je suis excité de commencer. Je pense que le projet sera bien pour moi, leur façon de jouer. La Champions League m'a beaucoup attiré, et les supporters aussi, c'était très important pour moi d'être ici », a-t-il d'abord lancé.

Et Tavares d'expliquer que l'OM le suivait depuis un petit moment. « Il y a quelques mois, j'ai reçu beaucoup de messages de supporters sur Instagram et mon agent m'a dit que l'OM avait de l'intérêt pour moi. Donc aujourd'hui, je suis très enthousiaste de faire partie du groupe et j'ai vraiment hâte de commencer le plus tôt possible. Je suis venu ici pour jouer plus régulièrement, pour avoir plus d'expérience, pour jouer à ma manière et aider l'OM du mieux possible. C'est le plus important, apporter de l'énergie et être heureux avec les supporters », a ainsi expliqué le Gunner, révélant au passage que son compatriote Joao Cancelo était son modèle et vouloir marcher sur les pas de Mattéo Guendouzi et William Saliba, avec qui il a parlé avant de signer.