OM : que faut-il attendre de Nuno Tavares ?

Décidément, les latéraux gauches d'Arsenal ont la cote sur la Canebière. Après avoir attiré Sead Kolašinac gratuitement à l'Orange Vélodrome en janvier dernier, l'Olympique de Marseille vient d'accueillir un nouvel arrière gauche des Gunners en la personne de Nuno Tavares, prêté sans option d'achat. Le jeune international Espoirs portugais (8 capes, 1 but) de 22 ans, transféré à Londres à l'été 2021 pour 8 M€ après seulement 41 matchs en pro avec Benfica, sort d'une première saison compliquée en Angleterre, où il a sorti des prestations intéressantes et encourageantes (1 but et 2 offrandes en 28 matchs au total), mais aussi fait preuve de beaucoup d'irrégularité et de fébrilité.

De gros atouts offensifs idéaux pour un piston

Nuno Tavares a tout de ce qu'on appelle de nos jours un "latéral moderne", à savoir un élément plus à l'aise d'un point de vue offensif que défensif. Assez costaud et puissant physiquement (1,84m), avec une masse musculaire peut-être un peu au-dessus de la moyenne, le natif de Lisbonne possède de belles qualités athlétiques. Preuve qu'il se distingue plus sur le plan offensif, ses principaux points forts sont la vitesse et la percussion, avec une capacité d'accélération intéressante. Ses débordements et ses dédoublements sont de précieux atouts sur lesquels Igor Tudor et ses hommes ont tout intérêt à s'appuyer, même s'il peut encore gagner en consistance dans ses centres. Il devrait en tout cas se régaler dans le rôle de piston que lui réserve probablement le technicien croate.

Après avoir logiquement commencé la saison 2021-2022 sur le banc du côté de l'Emirates Stadium, Kieran Tierney étant indiscutable dans le couloir gauche, Nuno Tavares a été propulsé assez tôt sur le terrain dans la peau du titulaire à ce poste quand l'Écossais s'est blessé en octobre. D'abord très généreux, comme toujours, et appliqué sur le pré, le Lusitanien a enchaîné les belles performances en Premier League, confirmant alors une marge de progression très intéressante. Avant de commencer à baisser le pied et d'inquiéter beaucoup plus avec les Gunners.

Des qualités défensives moins évidentes, un mental encore un peu frêle

Les supporters anglais ont ainsi pu voir que Nuno Tavares, qui est retourné sur le banc jusqu'à la fin de la saison et la nouvelle blessure de Tierney, avait beaucoup de travail sur différents aspects. Tout d'abord défensivement. S'il reste fiable dans la course et qu'il ne se fera jamais vraiment complètement déborder à ce petit jeu là, celui qui porte le numéro 20 à Arsenal rencontre en revanche plus de difficultés dans le placement. Son positionnement peut parfois laisser à désirer, et rappelle alors que ce jeune joueur doit progresser sur la concentration continue pendant 90 minutes. Cet aspect mental peut aussi expliquer ses pertes de balle parfois trop nombreuses et même dangereuses, comme lors de la défaite à Liverpool (0-4, le 20 novembre 2021).

Là encore, Nuno Tavares va devoir faire des progrès dans sa faculté à rapidement rebondir quand les événements ne se déroulent pas comme sur des roulettes pour lui ou son équipe, et où sa jeunesse s'est fait ressentir d'un point de vue mental à certains moments de l'année avec les hommes de Mikel Arteta. À tel point que le manager des Canonniers n'a pas hésité à aligner Granit Xhaka, pourtant milieu de terrain, à sa place, contre Brighton par exemple (1-2, le 9 avril). Mais globalement, l'arrivée de Nuno Tavares dans la cité phocéenne ressemble à un pari plutôt cohérent, tant le style de l'ancien de Benfica semble correspondre aux principes de jeu du nouveau coach olympien. Le joueur d'Arsenal retournera dans le nord de Londres à l'été 2023. D'ici là, il entend bien prouver qu'il peut s'imposer dans la durée en Angleterre.