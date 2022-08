Chelsea : Gabriel Slonina en approche

Âgé de seulement 18 ans, Gabriel Slonina impressionne en MLS. Selon ESPN, Chelsea a trouvé un accord avec Chicago Fire pour enrôler le jeune portier américain. Un montant d'environ 10 millions d'euros + 5 avec les bonus est évoqué par le média américain. Si la visite médicale est concluante, il pourra signer son contrat. Il resterait en prêt jusqu'au 1er janvier avec Chicago Fire pour terminer la saison de Major League Soccer avant de rejoindre Londres et les Blues. La durée du contrat n'est pas évoquée.

La suite après cette publicité

Titulaire avec Chicago Fire depuis l'âge de 17 ans, Slonina est international U20 (2 sélections). Il a déjà joué 34 matchs de MLS et est surtout le plus jeune gardien de l'histoire à fouler les pelouses du championnat américain, à 17 ans et 81 jours.