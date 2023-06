EdF : Wesley Fofana revient sur la saison difficile de Chelsea

La suite après cette publicité

L’Équipe de France se prépare à retrouver les terrains le 16 juin prochain. Mais avant d’affronter Gibraltar vendredi prochain, pour la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne l’année prochaine, Wesley Fofana était présent en conférence de presse. Pour sa première sélection avec les Bleus, le défenseur de Chelsea a profité de cette occasion pour revenir sur la saison particulièrement compliquée qu’il a vécu avec les Blues lors de cet exercice 2022-2023.

«La saison avec Chelsea n’a pas été facile. Cela a été une saison compliquée pour tout le monde. Cela a été dur avec cette coupure avec la Coupe du monde. Il reste deux matchs et il ne faut pas croire qu’on est en vacances. On représente un pays et on a un objectif. Tout le monde est déterminé à faire le boulot» a notamment confié le défenseur des Blues. Une chose est sûre, Wesley Fofana semble prêt pour ce dernier rassemblement de la saison malgré une saison à rallonge.

