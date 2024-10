Nice - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain doit relever la tête. Défaits sur la pelouse d’Arsenal (0-2) en milieu de semaine, les hommes de Luis Enrique se déplacent à Nice, ce dimanche, pour refermer la 7e journée de Ligue 1. Sous pression après la victoire de l’AS Monaco face au Stade Rennais, samedi soir, les Parisiens se devront de l’emporter pour reprendre leur fauteuil de leader. Une mission loin d’être aisée, qui plus est face à des Aiglons revanchards.

La suite après cette publicité

Balayés par la Lazio en Ligue Europa, les Azuréens restent par ailleurs sur trois matches sans victoire depuis leur récital contre l’ASSE (8-0). Neuvième, l’OGC Nice pourrait toutefois réaliser une belle opération en cas de succès face au club de la capitale. Pour cette rencontre, Franck Haise, privé de Bard, Sanson, Laborde et Moffi, devrait opter pour un 3-4-3. Dans les buts, Bulka débutera sans grande surprise.

À lire

Le PSG déchante à Nice

Le PSG avec Kolo Muani et Dembélé

Pour protéger le dernier rempart niçois, un trio défensif composé de Dante, Bombito et Ndayishimiye est annoncé titulaire. Une défense à trois qui devrait passer à cinq sur de nombreuses séquences grâce aux pistons Clauss et Abdi. Dans l’entrejeu, Ndombele, auteur d’un très bon début de saison, accompagnera Boudaoui. Enfin, sur le front de l’attaque, Boga et Cho sont pressentis pour débuter aux côtés de Guessand.

La suite après cette publicité

De son côté, Luis Enrique devra lui composer sans Hernandez, Kimpembe et Ramos. Dès lors, le technicien parisien devrait opter pour son traditionnel 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages. Malgré une prestation catastrophique à l’Emirates Stadium, le Transalpin serait une nouvelle fois préféré à Safonov. En défense, Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Nuno Mendes débuteront. Tout comme Neves, Ruiz et Zaïre-Emery au milieu de terrain. Enfin, Dembélé va lui faire son retour et accompagnera Barcola et Kolo Muani, seul en pointe.

Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Bradley Barcola peut vous rapporter jusqu’à 484€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Nice-PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.