L'incroyable clause que le FC Barcelone n'a pas inclus dans le contrat de Memphis Depay

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone a vécu un été agité. Le club catalan a notamment perdu Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain, et Antoine Griezmann a lui été prêté à l'Atlético de Madrid. Heureusement, le Barça a fait quelques affaires cet été avec les arrivées, par exemple, de Sergio Agüero et Memphis Depay. Arrivé libre en provenance de l'Olympique Lyonnais, le Néerlandais s'est rapidement imposé au sein de sa nouvelle formation. Il faut dire que sa complicité avec Ronald Koeman, son coach et compatriote, a facilité les choses.

Le technicien de 58 ans, qui joue peut-être son avenir ce dimanche après-midi lors de la réception de Levante (16h15, 7e journée de Liga), a titularisé Memphis Depay sur les six premiers matches toutes compétitions confondues du Barça, et ne l'a jamais sorti. Et pour le moment, l'ancien Gone a marqué à deux reprises et délivré une passe décisive en championnat. Les dirigeants blaugranas doivent donc, même s'il n'est pas encore décisif à chaque match, se réjouir de compter l'international néerlandais (70 sélections, 30 buts) dans leurs rangs jusqu'en 2023. Mais malheureusement, le Barça n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait pour le contrat de Depay.

Le Barça va devoir renégocier dès la saison prochaine

Ce qui est certain, c'est que Memphis Depay a signé un contrat de deux ans avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Récemment, les médias locaux expliquaient même que les dirigeants avaient inclus une option unilatérale pour prolonger le Néerlandais d'un an, soit jusqu'en 2024, activable avant le 31 décembre 2022. Mais il n'en est finalement rien. D'après les informations de Mundo Deportivo ce dimanche, cette option a bien été évoquée entre toutes les parties pendant les négociations mais le Barça n'a pas réussi à l'intégrer au bail !

Dans un an, Memphis Depay n'aura donc plus qu'une année de contrat et il faudra déjà passer la vitesse supérieure dans les bureaux du club pour tenter de prolonger le joueur de 27 ans, qui pourra alors déjà parler avec d'autres formations, s'il n'a pas signé de nouveau bail, lors du mercato hivernal 2023. Et nul doute que si l'ancien Lyonnais enchaîne les grosses performances sous le maillot catalan, les clubs intéressés vont se bousculer au portillon la saison prochaine.