Luis Suarez se confie sur sa relation avec Lionel Messi

La victime principale de l'arrivée de Ronald Koeman. Malgré son amitié avec Lionel Messi, Luis Suarez a dû quitter le FC Barcelone. L'Uruguayen a décidé de rebondir à l'Atlético de Madrid mais il n'a pas oublié l'Argentin. Il l'a confié à AS dans une interview, où il affirme être resté proche de la Pulga : « nous parlons souvent. Mais nous parlons de la vie. De ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une bonne relation et nous ne parlons pas seulement de football. Nous essayons de nous soutenir mutuellement sur des questions personnelles et émotionnelles ».

Une réelle amitié donc. C'est tout naturellement qu'il est ensuite venu à parler de la phase difficile que traverse actuellement son ancien coéquipier. Un coup de blues de Lionel Messi ? Suarez répond non : « il a 33 ans et sait gérer toutes les situations. Je le vois avec le même enthousiasme que je l'ai vu auparavant. Profiter et ne pas baisser les bras, ce qui est important. Parce que, même si parfois le ballon ne veut pas rentrer, il continue d'essayer. Cela en dit long sur lui ». La motivation serait donc toujours là, ne reste plus qu'à retrouver le chemin des filets.