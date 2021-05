Le LOSC fonce sur Yacine Adli !

La suite après cette publicité

Tout n’aura pas été tout noir sportivement à Bordeaux. Si l’équipe s’est maintenue à la toute dernière journée après une saison chaotique, un joueur est sorti du lot et a donné satisfaction sur le terrain : Yacine Adli. Le très jeune milieu de 20 ans est devenu cette saison le leader technique du milieu bordelais, mais pas que. Son fort caractère et sa maturité lui ont aussi permis de devenir un leader de vestiaire, un modèle pour certains de ses coéquipiers. Sa sortie pleine de franchise après le triste 0-0 à 11 contre 9 face à l’OM en témoigne. « Vous savez très bien. Vous voyez l'effectif, tout le monde le connaît. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de conflits en interne, en externe. Tous ces trucs-là, ça crée des ondes négatives qui font que tu ne peux pas jouer le haut du tableau. On ne sent pas cette osmose. C'est ça en fait », avait-il lancé. L’ancien Parisien a grandi plus vite et a dû prendre ses responsabilités dans une équipe qui manquait de caractère.

Sur le terrain, il a très souvent guidé les siens. Son but égalisateur face à Reims lors de la dernière journée symbolisait une saison plutôt réussie, la première saison pleine de sa carrière et sans réelle blessure. Le jeune milieu de terrain français a joué 36 matches cette saison (sur 39 matches possibles) inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives (le meilleur passeur du club). Physiquement, l’international U20 a aussi pris une nouvelle dimension. Épargné par les blessures, il a aussi pris en volume ce qui lui a permis de s’imposer dans un rôle de numéro 8, plus polyvalent et capable de réellement apporter défensivement à son équipe. Il figure d’ailleurs dans le Top 20 des joueurs qui ont gagné le plus de duels au sol cette saison en Ligue 1 (161 duels gagnés, premier Bordelais). Et ses performances ne sont pas passées inaperçues loin de là.

Lille pourrait passer à l’action

Les prétendants ne manquent pas pour Yacine Adli surtout après une saison comme celle-ci. Avec la situation financière de Bordeaux et l’attente d’un futur repreneur, les chances de le conserver sont minimes, et ce, même si le club est racheté rapidement et/ou que son entraîneur Gasset ou un autre, souhaite le conserver. Parmi les prétendants les plus sérieux : le LOSC. Le club tout juste champion de France prépare déjà sa saison prochaine et la perte de Boubakary Soumaré dans l’entrejeu. La direction lilloise apprécie énormément le profil du joueur qui correspond parfaitement à la politique du club et surtout au président Olivier Létang. Ce dernier est déjà rentré en contact avec l’entourage du joueur qu’il connaît bien et qu’il admire lorsque les deux étaient au PSG, l’un au centre de formation, l’autre en tant que directeur sportif (2012-2017).

Plusieurs autres clubs jouant l'Europe sont aussi sur le coup et restent à l’affût. Les Girondins ne retiendront pas le joueur à la plus grosse valeur marchande du club surtout en cas de belles offres. Pour rappel, le PSG détient 40% du joueur après l’avoir vendu pour 5,5 millions en 2019. Après deux saisons passées au club, le Franco-Algérien pourrait bien quitter Bordeaux pour continuer sa progression. Sportivement, cette perte pourrait faire encore plus mal aux Marines et Blancs qui ont frôlé de peu la relégation cette saison.