Man City : l’ancien agent de Yaya Touré nie avoir reçu des paiements secrets

Dimitri Seluk, l’agent de Yaya Touré lorsque ce dernier jouait pour Manchester City, a nié avoir reçu un quelconque paiement secret de la part du club. La Premier League a communiqué lundi matin la centaine d’infractions commises et qu’une commission indépendante les examinerait : «Non, tout était transparent, il n’y avait rien au verso. Je suis intéressé de voir ce qui se passe car c’était une surprise. Yaya a tout payé - les taxes et tout. Tout était transparent», a déclaré l’ancien agent au Guardian.

Le club de Manchester City a nié tout acte répréhensible et a affirmé qu’il se félicitait de «l’examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d’examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables qui existent à l’appui de sa position». L’Ivoirien était à City de 2010 à 2018 et a remporté trois titres de champion, la FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

