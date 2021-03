Espoirs : Wesley Fofana tente de sonner la révolte

Battue pour son entrée en lice dans cet Euro Espoirs par le Danemark, l'équipe de France est déjà dos au mur. Face à la Russie qui s'est offert le scalp de l'Islande, il n'y aura pas le droit à l'erreur, sous peine d'hypothéquer grandement ses chances pour le tour suivant. Wesley Fofana (20 ans), qui a joué latéral droit face aux Danois en a bien conscience. Présent en conférence de presse en Hongrie ce vendredi, le défenseur de Leicester espère une réaction de sa part et de ses partenaires. Il estime que son équipe n'a pas su réagir face au bloc adverse bas et doit trouver des solutions dans ce genre de situation, comme imprimer un tempo bien plus rapide dans le jeu.

«On s'est mis dans la galère tout seuls. On n'a pas fait ce qu'il fallait, ce qui était prévu. On aurait dû mettre beaucoup de rythme, les contourner. Pour ça, on devait aller vite d'un côté à l'autre, faire beaucoup de courses et ça, on ne l'a pas fait. On les a laissés dans le confort. Ils ont tranquillement coulissé de droite à gauche et à aucun moment on ne les a déstabilisés. (…) Après le match on était déçus, mais directement après on a discuté, on s'est dit les choses, que c'était de notre faute et qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait. On a un match dimanche, il faut aller le gagner et il va falloir changer des choses. Ce qu'on a fait, il ne va pas falloir le reproduire. Maintenant on va foncer.» Réponse dimanche face aux Russes (à suivre en live commenté sur FM).