Ex-OM : le Torino ne sait pas quoi faire du boulet Nemanja Radonjić

Le football va très vite, trop vite. Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjić rencontre des difficultés à conserver une certaine stabilité dans sa carrière. Pourtant il avait réussi un temps à briller sous le maillot du Torino, devenant même un élément fort dans le système de jeu de l’entraîneur croate, Ivan Juric, en glanant le surnom de «MaRadonjic». Malheureusement, le natif de Niš était retombé dans ses démons, perdant même sa place de titulaire. Un conflit est alors né avec son entraîneur qui ne manquait pas une occasion pour le pointer du doigt violemment dans la presse italienne. Excellent impact lors de la saison 2023-24 donc puis les habituelles et incessantes crises de colère et disputes avec son entraîneur, allant même jusqu’à deux exclusions sans solde du groupe. Et au mercato d’hiver 2023, son départ de Turin sonnait comme une évidence et c’était chose faite dans les dernières heures du mois de janvier.

Cette fenêtre de transferts représentait en effet une belle opportunité de sortie pour l’international serbe qui était devenu persona non grata dans le Piémont après de multiples déboires et autres bras de fer avec sa direction et son staff. Plusieurs équipes européennes s’étaient manifestées auprès du Torino, notamment en Italie avec Monza, mais aussi en Grèce avec un fort intérêt de l’Olympiakos qui n’a pas pu rafler la mise. Mais c’est en Espagne que Nemanja Radonjić a posé ses valises et plus précisément à Majorque, comme nous vous le révélions en exclusivité. Après une énième expérience décevante lors d’un prêt (quatorze apparitions seulement en Espagne), les dirigeants de Majorque n’étaient pas motivés à l’idée de le conserver. Les Bermellones n’ont pas activé l’option d’achat pourtant inclue dans le prêt, tandis que les Granata se préparent à brader l’international serbe.

« Il a de grandes limites mentales »

Selon nos informations, le Torino, qui a entamé une grande transition avec un nouveau projet sportif porté par l’entraîneur Paolo Vanoli qui a remplacé Ivan Jurić, cherche à se débarrasser de Nemanja Radonjić, sous contrat jusqu’en juin 2025. Il n’était d’ailleurs pas présent avec le groupe professionnel à Pinzolo, petite commune dans la province de Trente, pour la préparation estivale de l’équipe. Malheureusement pour les Granata, les équipes ne se bousculent pas pour s’attacher les services du natif de Niš. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les négociations étaient bien avancées avec l’Étoile Rouge de Belgrade (intérêt qui avait d’ailleurs été confirmé le directeur sportif du club serbe) mais les discussions n’ont finalement pas abouti. D’après nos indiscrétions, l’ancien joueur de l’OM a néanmoins reçu des sirènes de franchises de Major League Soccer, mais surtout des équipes de Golfe persique notamment du Qatar qui sont prêtes à accueillir Nemanja Radonjić. Le Torino a reçu positivement les intérêts de ces clubs, mais le joueur de 28 ans n’a pour le moment donné aucune indication quant à ses envies aujourd’hui.

Interrogé récemment, le directeur sportif du club piémontais, Davide Vagnati, n’a pas mâché ses mots au sujet de son joueur de 28 ans : «J’ai eu de ses nouvelles il y a quelques jours, c’est un gars avec un bon cœur. Malheureusement, il a de grandes limites mentales, peut-être aussi en termes de charge de travail qu’il ne peut pas encaisser tout au long de la semaine. Il a souvent besoin de repos, malheureusement ce n’est pas la faute du Torino ou de l’entraîneur. Pour certains objectifs, il faut toujours être au top. Ce n’est même plus un enfant, s’il change souvent d’équipe, il y a évidemment un problème, mais j’essaie de voir le verre à moitié plein. Nous n’avons pas investi une somme exorbitante, il nous a donné un coup de main et nous a fait gagner quelques matchs», a-t-il déclaré. Contacté par Foot Mercato, un dirigeant du Torino sous couvert d’anonymat nous a déclaré que Nemanja Radonjić était l’un des joueurs les plus compliqués qu’il a dû gérer dans sa carrière. La tendance est clairement à une vente ou à un prêt. Reste à savoir si Radonjić bloquera encore son départ ou acceptera l’inévitable. En tout cas, son avenir s’écrit, en toute logique, de plus en plus loin de la Mole…