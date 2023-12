Lens : la joie mesurée de Jonathan Gradit après le succès contre l’OL

Lens à réaction. Dans la douleur, le club nordiste est venu à bout de l’Olympique Lyonnais (3-2) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Quelques jours après la lourde débâcle essuyée à Arsenal en Ligue des champions, les Lensois ont su profiter des largesses défensives des Gones pour relever la tête et rester au contact du wagon de tête. En dépit de cette nouvelle victoire en championnat, la joie était contenue dans les rangs artésiens, à l’image de Jonathan Gradit.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 22 14 4 6 4 4 19 15 18 Lyon 7 13 -13 1 4 8 11 24

«Satisfait ? À moitié car la copie n’est pas bonne. Mais après la défaite face à Arsenal, on avait à cœur de repartir avec les trois points face à l’OL. C’est chose faite. Mais dans le contenu, on n’est pas satisfait et on est capable de faire mieux. Pas mal de déchet. Mais encore une fois il faut garder le positif. Après un revers comme ça (face à Arsenal ndlr), on voulait réagir et c’est ce qu’on a fait», a lâché le défenseur français au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre.