Liverpool : Jürgen Klopp enrage contre ses joueurs

Ce samedi face à Newcastle, Liverpool a une nouvelle fois perdu des points dans la course à la Ligue des champions. Alors qu’ils menaient 1-0 et après avoir loupé un nombre incalculable d’occasions, les Reds se sont fait reprendre en toute fin de match. Une situation qui commence à sérieusement agacer Jurgen Klopp (53 ans). En conférence de presse d’après-match, le technicien allemand a laissé parler toute sa frustration et estime que son équipe ne mérite pas la Ligue des champions.

« La contre-attaque peut arriver, mais nous les avons maintenus en vie. À la fin, ils méritaient le but. Ils ont marqué deux minutes avant, peu importe, un autre avec les nouvelles règles... Nous avons été malchanceux avec le VAR cette saison, mais aujourd'hui nous l'avons été et ensuite, nous avons donné une autre occasion. Cela n'a aucun sens. Pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas. D'une manière spécifique, nous ne nous battons pas assez. Quand nous perdons le ballon, nous devons nous battre. Je n'ai pas vu aujourd'hui que nous méritions de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Dans cinq autres matchs ? Nous verrons ce que nous pouvons faire. Nous apprenons ou alors nous ne jouerons pas la Ligue des champions. C'est tout. »