Rúben Amorim veut transformer Leny Yoro

Leny Yoro ne donne pas encore pleine satisfaction à son nouvel entraîneur. Le défenseur central de 19 ans, qui n’a toujours pas disputé le moindre match officiel avec Manchester United à cause d’une blessure en pré-saison, montre de belles choses à l’entraînement. Cependant, pour Rúben Amorim, l’international espoirs français (4 sélections) doit être encore plus ambitieux avec le ballon.

D’après The Athletic, l’ancien coach du Sporting CP aurait demandé à l’ancien Lillois de s’écarter plus sur les phases de relance et «de se démarquer plus, de prendre la balle, car il sait que l’adversaire ne peut pas venir le presser aussi haut». Pas encore totalement remis de sa blessure, bien qu’il soit sur le chemin du retour, Leny Yoro aura son rôle à jouer dans le système de Rúben Amorim, lui qui le voit déjà comme son option privilégiée à droite de sa défense à trois.