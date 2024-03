La chaotique gestion des coachs du FC Nantes !

La même histoire encore et encore. Il y a un an, le 9 mai 2023, le FC Nantes décidait de virer son coach Antoine Kombouaré après une défaite 2-0 contre Strasbourg. Depuis samedi et une défaite 3-1 contre les Alsaciens, c’est Jocelyn Gourvennec qui est sur le départ et devrait laisser sa place à … Antoine Kombouaré. Un retour de flamme pour le Kanak qui tentera de relancer la maison nantaise, actuellement 16e de Ligue 1 et barragiste avec 25 points en 26 matches. Une situation d’ailleurs qu’il avait connue et où il avait sauvé les Canaris en 2021 en remplacement de Raymond Domenech.

«Une nouvelle marionnette vient d’arriver au FC Nantes, la dix-septième en treize ans. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends», pouvait-on entendre sur une sono diffusée par les supporters nantais à la Jonelière, le centre d’entraînement du FC Nantes en décembre 2020 quand Raymond Domenech avait été nommé comme coach des Canaris. Un choix critiqué envers celui qui avait passé dix ans sans coacher au niveau professionnel et dont le bilan nantais (8 matches, 4 nuls et 4 défaites) avait conduit à son éviction après 46 jours. Depuis, ce que les supporters nantais considèrent comme le "Kita Circus" a continué à tourner à plein régime avec une gestion toujours aussi questionnable.

Des réussites …

Si on pense notamment au cas Pierre Aristouy, coach des U19 nantais à l’époque, nommé le 9 mai dernier à la place d’Antoine Kombouaré puis viré en novembre dernier avec un bilan honorable (maintien acquis, une 11e place avec 15 points en 13 journées), par le passé, Waldemar Kita a aussi joué le rôle de Robespierre avec les coachs nantais. Depuis l’arrivée de l’homme d’affaires franco-polonais à la tête du club des Bords de l’Erdre, on compte 21 mandats d’entraîneur (sans compter le retour imminent d’Antoine Kombouaré) en 17 ans alors qu’auparavant 19 coachs avaient coaché Nantes entre 1943 et 2007. Une situation d’instabilité avec de nombreux noms, et mis à part Michel Der Zakarian resté 4 ans entre 2012 et 2016, personne n’aura fait plus de deux ans à la tête des Nantais.

Dans le lot, il y a eu de très bons choix, on peut penser évidemment à Michel Der Zakarian qui a fait remonter le club en Ligue 1 et l’a stabilisé ou encore Sergio Conceição (7e, meilleur classement en L1 de l’ère Kita) dont les performances ont poussé le FC Porto à le débaucher. Maintenant le club à la fin de la saison 2020/2021, remportant la Coupe de France en 2022 tout en allant réaliser un parcours européen (barrages de Ligue Europa) la saison dernière, Antoine Kombouaré a aussi un brillant parcours. D’ailleurs ce n’est pas à un hasard si ces trois coachs disposent de cinq des meilleurs pourcentages de victoire du club sous la présidence de Waldemar Kita et que deux d’entre eux ont eux les mandats les plus longs.

Mais aussi de gros flops

Si certains ont eu des passages sportivement positifs comme Claudio Ranieri (9e en 2017/2018) ou Vahid Halilhodzic (12e en 2018/2019 en ayant relevé l’équipe), certains choix ont été totalement raté. Si Raymond Domenech et ses 0% de victoire lors de la saison 2020/2021 détiennent le record, Miguel Cardoso avait déjà mis la barre haut. Arrivé en juin 2018 et viré en octobre 2018 après 8 matches, le coach portugais n’avait gagné qu’une seule rencontre. Une erreur de casting oubliée par le passage de Vahid Halilhodžić qui a redressé la situation. Il y a 15 ans, Élie Baup avait lui aussi complètement loupé son aventure nantaise. Avec 25% de victoire en 36 matches, il avait coûté la dernière relégation des Nantais, qui auront ensuite enchaîné les coachs.

Se succéderont sans succès Gernot Rohr (juillet 2009-décembre 2009), Jean-Marc Furlan (décembre 2009-février 2010), Baptiste Gentili (février 2010-mars 2011), Philippe Anziani (mars 2011-mai 2011) et Landry Chauvin (mai 2011-mai 2012) qui n’auront pas permis à Nantes de retrouver la Ligue 1 avant le retour en grâce de Michel Der Zakarian. Autre flop, celui de René Girard qui avait succédé à l’été 2016 à Michel Der Zakarian. Vainqueur de la Ligue 1 quatre ans plus tôt à Montpellier et sorti d’une expérience contrastée à Lille (3e en 2014 mais 8e en 2015), le natif du Vauvert avait vécu une première partie de saison 2016/2017 très compliquée avec 25% de victoires en 16 matches (4 victoires, 4 nuls et 8 défaites). Laissant Nantes 17e, il avait vu Sergio Conçeiçao totalement remonter la pente pour facilement sauver les Canaris. Une succession d’erreur de castings, des rebonds inattendus et surtout une grosse instabilité, le FC Nantes sous la présidence Kita ressemble de plus en plus à un "No man’s land" pour les entraîneurs.