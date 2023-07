Bayern Munich : Ryan Gravenberch à la relance en Italie ?

Arrivé en grande pompe l’été dernier au Bayern Munich, nul doute que Ryan Gravenberch espérait s’imposer rapidement et durablement en Bavière. Cependant, la réalité est parfois différente des attentes. Barré par la concurrence au milieu de terrain, le joueur de 21 ans n’est jamais apparu comme un premier choix et en dépit de ses 24 apparitions sous les couleurs munichoises, il n’a été titularisé qu’à seulement trois reprises. La récente signature de Konrad Laimer en provenance du RB Leipzig ainsi que le retour de prêt de Marcel Sabitzer, en exil du côté de Manchester United, ne risquent pas d’arranger ses affaires et un départ semble désormais d’actualité.

La suite après cette publicité

Selon Bild, l’international néerlandais dispose d’une belle cote à l’étranger et pourrait rebondir du côté du Milan AC. Le club lombard compte bien profiter de la situation délicate de l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam pour renforcer son milieu de terrain, d’autant que le champion d’Italie 2022 est sur le point de se séparer de Sandro Tonali, en partance pour Newcastle United, et doit compenser l’absence longue durée d’Ismaël Bennacer. Reste à savoir si les Rossoneri souhaitent l’enrôler sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec.

À lire

Francfort : deux cadors européens prêts à passer à l’action pour Jesper Lindström