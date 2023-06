Ligue des Nations, Espagne : la première mitigée de la charnière 100% française de la Roja

La suite après cette publicité

C’est un petit événement rarissime qui s’est produit hier soir à l’occasion de la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Italie. Après des années passées à squatter le toit de l’Europe et du monde avec Carles Puyol, Gerard Piqué et Sergio Ramos en défense, la Roja alignait face à la Nazionale une charnière centrale… 100% française ! Après la prise de guerre de Didier Deschamps en 2018 avec Lucas Hernandez, les Espagnols se sont vengés en récupérant Aymeric Laporte et dernièrement Robin Le Normand.

Naturalisé espagnol le 24 mai dernier, le joueur de la Real Sociedad n’a pas attendu bien longtemps avant d’être convoqué par Luis De la Fuente pour ce Final Four. Pour leur première ensemble, Laporte et Le Normand n’ont pas spécialement impressionné. En première période, le deuxième cité a d’ailleurs provoqué un penalty et a connu des difficultés dans la gestion de la profondeur sur les ouvertures de Jorginho. De manière plus globale, le duo a également été plutôt gêné par les déplacements de Ciro Immobile. Heureusement pour eux, la deuxième période s’est mieux passée, grâce à la domination de la Roja.

Optimisme de rigueur

Une prestation mitigée au final, même si du côté espagnol, on préfère retenir le positif. « On s’est bien senti ensemble, on n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. On s’est adapté assez vite, je pense qu’aujourd’hui on a bien joué. C’est prometteur », a déclaré Laporte, suivi de près par son sélectionneur. « Laporte et Le Normand sont deux grands joueurs qui ont beaucoup de place pour l’amélioration. Nous devons célébrer que Le Normand nous ait choisis. » Et le principal intéressé dans tout ça ?

« Je me suis senti plutôt bien. C’est un match plutôt satisfaisant. Les sensations sont plutôt bonnes. Ma main, c’est quelque chose qui arrive dans le football, mais le plus important c’était de garder la tête froide. Ensuite, l’équipe a déroulé, et je pense qu’on mérite la victoire. (…) Sur le terrain avec Aymeric, on se parle en espagnol, avec un peu de français parfois, on est tous les deux habitués à jouer en Espagne donc ça prend le dessus ». Rendez-vous dimanche prochain pour la deuxième apparition du tandem tricolore face à la Croatie.