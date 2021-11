Newcastle : les raisons du choix inattendu Eddie Howe

La suite après cette publicité

Steve Bruce débarqué après avoir dirigé le millième match de sa carrière d’entraîneur, Newcastle se cherchait un nouveau coach. Passé sous pavillon saoudien, le club anglais avait logiquement ciblé plusieurs techniciens reconnus tels que Unai Emery, Roberto Martinez, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Antonio Conte ou encore Zinedine Zidane. Mais au final, c’est le méconnu Eddie Howe qui a raflé la mise.

À 43 ans, l’Anglais dirigeait Bournemouth, l’actuel leader du classement de Championship. Si son parcours à la tête des Cherries est loin d’être ridicule, Howe n’a jamais entraîné de cadors de Premier League. Pourquoi les Magpies, désireux de changer de dimension, ont-ils alors misé sur lui ? À cette question, le Telegraph apporte une réponse. Et visiblement, Howe, qui ne faisait pas partie des favoris, a fait la différence lors d’une conversation sur Zoom. C’est ce qu’a révélé une source du club au quotidien anglais.

Un entretien impressionnant

« C’était de loin le meilleur entretien. Il s'était préparé méticuleusement, il connaissait les joueurs de Newcastle, dans quoi ils étaient bons et où ils devaient s'améliorer. Il a étudié l'équipe et fait ses recherches. Il était parfaitement préparé pour chaque question et a répondu à tout ce qui lui était demandé. Il connaissait également le club, les fans et ce que l'on attend d'un manager de Newcastle s'il veut réussir ici. Là où d'autres candidats parlaient en général de leurs principes, méthodes et philosophies, Eddie Howe était spécifique et a tout adapté à ce qui convenait à Newcastle. Il avait déjà identifié où se trouvaient les forces et les faiblesses, ce dont l'équipe aurait besoin en janvier, ainsi que le type de joueurs dont le club avait besoin pour s'améliorer », a-t-elle indiqué, avant de poursuivre.

« Il a également parlé de ses méthodes d'entraînement, des tactiques qui fonctionneraient le mieux avec les joueurs que nous avons maintenant. Il y avait une vision de progrès. Comment il voulait jouer et pourquoi. C'était juste une présentation vraiment, vraiment forte et persuasive. » Un entretien marquant qui a permis à Newcastle de ne pas tomber des nues lorsqu’Unai Emery, annoncé comme le grand favori, a finalement refusé de quitter Villarreal. En effet, le Telegraph révèle que Howe était l’autre finaliste et que les Magpies se sont immédiatement rabattus sur sa candidature quand l’Espagnol a fait marche arrière.