FC Barcelone : la tirade assassine d’un opposant de Joan Laporta

Voici un peu plus de trois ans que Joan Laporta a repris les commandes du FC Barcelone. Un retour à la tête du club qui est cependant, pour l’instant du moins, plus compliqué que sa première étape de patron blaugrana. Que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel, sans oublier le volet financier, le Barça traverse une situation difficile. Son été 2024, marqué par la difficulté pour dégraisser et enregistrer des joueurs, a généré une vague de critiques terrible contre un Laporta qui était jusqu’ici relativement épargné.

Et le dirigeant, à qui on reproche aussi le fameux épisode Messi, peut remercier Hansi Flick, puisque les bonnes prestations de l’équipe en début de saison masquent un peu ces problèmes et sont en train de satisfaire les culés, permettant à Laporta de passer un peu mieux sous les radars. Mais en coulisses, l’opposition se prépare déjà en vue des élections présidentielles de 2026, auxquelles Joan Laporta pourra se représenter.

Font sort la sulfateuse

Víctor Font, ancien candidat à la présidence, qui pourrait re-candidater en 2026, s’est ainsi offert une sortie médiatique lapidaire contre le président actuel. « Cela fait deux ans qu’on est incapable de générer des bénéfices. On nous dit que cette saison, on va être dans le vert, mais c’est faux. Il faut faire entrer de l’argent pour régler la dette de 1,2 milliards d’euros. On est à peu près au trois-quarts du mandat et chaque jour qui passe est pire que le précédent. Il y a moins de plans de travail, moins de gens compétents. Pour avoir un projet, c’est nécessaire d’avoir des gens compétents. On demande au président qu’il convoque des élections anticipées pour 2025 », a d’abord lancé Font, avant d’évoquer le cas Gündogan, libéré pour faire des économies : « l’affaire Gündogan résume tout ce que j’ai dit. C’est la recrue star de l’été dernier. Au début de l’été, on nous dit que tout le monde est heureux de sa présence. Ensuite, on nous dit que c’est pour des raisons sportives, mais on lui paye 3 mois de salaire. Il faut arrêter de gérer ce club de façon familiale ».

Il a ensuite évoqué les cas Nico Williams et Dani Olmo : « avec Williams j’ai vu qu’on se moquait de nous, qu’on nous trompait. Quand j’ai dit qu’on ne pouvait pas le recruter, on s’est moqué de moi. Les gens croient les mensonges du club. On ne peut pas les croire. Dani Olmo ? Face à l’incapacité de gérer le club et de ne pas pouvoir faire entrer de l’argent, ça a tout bloqué, et personne n’a rien expliqué. Cela fait deux ans qu’on enregistre les joueurs au dernier moment, on s’est habitué à ça. S’il n’y avait pas des règles permettant de faire des exceptions (la blessure de Christensen qui a permis d’enregistrer Olmo, NDLR), on aurait enregistré personne. Il y a un manque de transparence ». Le message est passé…