Naples et la Juve s’arrachent ce crack de l’Atlético

Alors qu’il était promis à Chelsea, Samu Omorodion pourrait finalement filer du côté de l’Italie. Le transfert de l’espagnol chez les Blues est tombé à l’eau au dernier moment et la Juventus et le Napoli se seraient rapprochés de l’Atlético. Les deux clubs italiens souhaiteraient un prêt de "Samu", ce que refusent catégoriquement les Colchoneros en recherche de liquidités et qui voient en cette opération l’opportunité de remplir les caisses.

Selon les informations de As, la formule désirée par l’Atlético serait dans le pire des cas, un prêt payant de 10 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire élevée ou bien une vente de 50% des droits de l’attaquant de 20 ans. Le champion olympique avec l’Espagne est plus que jamais sur le départ car le club madrilène ne l’a pas inscrit sur la liste de joueurs pouvant participer à la Liga. Le départ d’Omorodion est vu en interne comme un moyen d’amortir les frais de l’arrivée très couteuse (75 millions hors bonus) de Julián Álvarez.