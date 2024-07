Angel Di María encense Kylian Mbappé

Coéquipier de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain de 2017 à 2022, Ángel Di María connaît très bien le Bondynois. Il a également eu la chance de l’affronter à deux reprises, lors des oppositions entre l’Argentine et la France, en huitième de finale la Coupe du monde 2018 (4-3 pour les Bleus) et pendant la finale de l’édition de 2022 (3-3, 4-2 après t.a.b). Dans un entretien accordé à l’Équipe, l’Argentin a évoqué les qualités de son ancien partenaire d’attaque.

« Kylian possède une vitesse extraordinaire qui peut faire la différence à tout moment, explique le meilleur passeur de l’histoire du club parisien (111). Même quand le match semble verrouillé, il voit un espace et il se met à courir. Et si on lui donne un bon ballon, il est décisif. » Di María et Mbappé ont ensemble gagné à quatre reprises, le championnat de France (2018, 2019, 2020, 2022) et ont même disputé une finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern (0-1), à l’été 2020.