Discipline : Hojbjerg suspendu un match, comme Diop et Kebbal

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP se réunit pour statuer sur les sanctions à donner suite à différentes actions qui se sont déroulées ce week-end. Un seul acteur du football français a été exclu en Ligue 1, il s’agit de Yannick Cahuzac adjoint au FC Lorient. Son carton rouge contre Nice lui vaut un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Pour les joueurs qui ont reçu une accumulation de cartons jaunes, quatre joueurs ont été sanctionnés. Ainsi, le Marseillais Pierre-Émile Hojbjerg disputera l’Olympico contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche, mais sera absent mercredi prochain en Coupe de France pour défier Toulouse. Même chose pour le Niçois Sofiane Diop qui pourra jouer dimanche contre le Paris FC mais ne défiera pas Lorient en Coupe de France ce mercredi. Les deux joueurs du Paris FC, Otavio et Ilan Kebbal joueront contre Nice mais par contre l’Olympique Lyonnais le dimanche 8 mars. Suite à l’usage d’engins pyrotechniques entrainant deux interruptions de la rencontre entre Nancy et Grenoble, le Stade Marcel-Picot est sanctionné de huis clos à titre conservatoire.

Le bilan de la commission de discipline du 25 février 2026

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

22e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – FC Lorient du dimanche 22 février 2026

Exclusion de Yannick CAHUZAC, entraîneur adjoint du FC Lorient

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 mars 2026.

Otavio ATAIDE (Paris FC)

Sofiane DIOP (OGC Nice)

Pierre-Émile HOJBERG (Olympique de Marseille)

Ilan KEBBAL (Paris FC)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Yadaly DIABY (Grenoble Foot 38)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 mars 2026.

Axel DROUHIN (FC Annecy)

Johan GASTIEN (Clermont Foot 63)

Nicolas KOCIK (Le Mans FC)

Julien LAPORTE (Montpellier Hérault SC)

Martin ROSSIGNOL (Le Mans FC)

Albert SANCHEZ (Entraîneur de l’USL Dunkerque)

Kalidou SIDIBE (EA Guingamp)

Samuel YOHOU (Le Mans FC)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 2 BKT

24e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – Grenoble Foot 38 du vendredi 20 février 2026.

Comportement des supporters de l’AS Nancy-Lorraine : incidents avant la rencontre, usage d’engins pyrotechniques entrainant deux interruptions de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

Huis clos total du stade Marcel Picot.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 11 mars 2026, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 4 mars 2026 à 18h00.