Grenoble : Willy Semedo a des touches

A deux journées du terme du championnat de Ligue 2, Grenoble pointe à la quatrième place. Pour atteindre celle-ci, le GF38 a pu compter sur plusieurs éléments à l'image de Willy Semedo (27 ans), titulaire et auteur de 6 buts et 2 assists (35 matches cette saison). En décembre dernier, nous vous avions d'ailleurs présenté ce joueur au parcours du combattant atypique. L'occasion d'ailleurs pour lui d'évoquer son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2021. «Pour être franc avec vous, pour le moment je n'y pense pas vraiment parce que tout se passe bien à Grenoble. Je travaille dans de très bonnes conditions. On fait également un gros début de championnat et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête. J'essaye juste de jouer mon football. Quand ce sera le moment d'y réfléchir, on se posera tranquillement et on pourra en discuter. Mais pour le moment, je suis vraiment focalisé sur les objectifs du club. Je ne me prends pas la tête avec ce qui pourrait arriver dans le futur.»

La suite après cette publicité

L'international cap-verdien avait ensuite ajouté au sujet d'une éventuelle prolongation : «comme je vous ai dit, je me sens bien à Grenoble et ce n'est pas un souci de rester. Je suis bien ici et je suis dans de bonnes conditions, on me connaît ici. Donc oui, ça peut être une possibilité. On verra bien.» Mais quelques mois plus tard, la tendance n'est pas à une prolongation. En effet, plusieurs écuries sont venues aux renseignements ces dernières semaines. En France, des clubs de Ligue 1, dont Strasbourg, comme de Ligue 2 (Toulouse notamment) suivent son cas nous a fait savoir son entourage. A l'étranger, il existe des touches sérieuses en Turquie avec Göztepe et Kasimpasa. Enfin, son nom est aussi cité en Espagne, à Majorque, qui va monter en Liga. Affaire à suivre...