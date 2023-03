PSG : Sergio Ramos ne bluffe pas Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Sergio Ramos (36 ans) enchaîne enfin avec le PSG cette saison. Fini les doutes nés de sa première saison calamiteuse, place à un joueur fiable, qui répond présent dans les grands rendez-vous le plus souvent. De là à bluffer son entraîneur Christophe Galtier ?

« Non il ne me bluffe pas du tout. C’est l’un des plus grands palmarès. C’est un joueur de très très haut niveau. Il a eu une saison difficile l’an dernier à cause de blessures. Il est un exemple de professionnalisme, un leader naturel. Il ne bluffe personne. Il joue à son niveau, à un certain âge et affiche le niveau d’un top joueur », a lancé Galtier en conférence de presse. Rappelons toutefois que le PSG n’a pas encore décidé s’il souhaitait prolonger son défenseur, en fin de contrat en 2023.

