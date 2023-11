LdC : les meilleurs affluences des cinq grands championnats

Alors que l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a insisté sur l’importance des supporters et de jouer à domicile en Ligue des Champions, le très connu site Transfermarkt a listé les meilleures affluences européennes sur ce début de saison, basées notamment sur le taux de remplissage dans les cinq plus grands championnats à savoir la Premier League, la Serie A, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1.

La suite après cette publicité

En tête du classement, on retrouve le Borussia Dortmund avec 81,365 fidèles supporters jaunes au Signal Iduna Park, devant le Bayern Munich et ses 75 000 fans à l’Allianz Stadium puis l’Inter Milan avec ses 73 555 tifosi au stade Giuseppe-Meazza. Le classement est complété par Old Trafford de Manchester United avec 73,459 fans, le San Siro rouge de l’AC Milan avec 72,362 supporters rossoneri et enfin le Santiago Bernabeu du Real Madrid avec 68,588 personnes.