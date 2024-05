Naples touche au but pour son nouvel entraîneur !

Dixième de Serie A, Naples a vécu une saison post-champion très délicate, et ne verra - sûrement - pas l’Europe la saison prochaine. Pour lancer un nouveau cycle, le président Aurelio De Laurentiis est à la recherche d’un nouvel entraîneur et a étudié plusieurs pistes. Comme l’indique Sky Sport, Antonio Conte et les responsables napolitains devraient se rencontrer dans les prochaines 24 à 48h pour tenter de trouver un accord.

Les deux autres noms ciblés sont Gian Piero Gasperini et Stefano Pioli. Si la piste principale était Gian Piero Gasperini, qui n’a pas encore pris de décision sur son avenir avec l’Atalanta Bergame, Antonio Conte s’est donc largement rapproché des Partenopei, surtout sur le plan financier, mais également sur le plan tactique. L’ancien entraîneur de la Juve, qui pourrait toucher autour de 8 millions par an, est très apprécié par De Laurentiis. Les deux camps espèrent donc conclure l’affaire rapidement.