Qualifs CdM 2026 : surprise par Malte, la Finlande ne sera pas au Mondial

Il n’y avait déjà plus beaucoup d’espoirs avant la réception de Malte ce soir. Certes trois points seulement séparaient la Finlande de la Pologne pour lui chiper la 2e place synonyme de barrage mais il fallait aussi miser sur une très large victoire pour combler la différence de buts (+6 pour la Pologne, -6 pour la Finlande). Encore fallait-il battre Malte à Helsinki.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Finlande 10 8 -6 3 1 4 8 14 4 Malte 5 7 -14 1 2 4 2 16

Même cette mission fut un échec. Les Hiboux grands-ducs ont eu les meilleures situations mais ont fini par être surpris en fin de rencontre par un but maltais signé de l’entrant Grech (81e). Battus 1-0, les Finlandais terminent cette campagne de qualifications par une défaite et ne seront pas du Mondial l’été prochain. Ce soir, la Pologne reçoit les Pays-Bas pour une "finale" de cette poule G.