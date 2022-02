FC Barcelone : Ousmane Dembélé déclenche un premier conflit entre Xavi et Joan Laporta

La suite après cette publicité

Si vous êtes supporter du FC Barcelone, vous en avez probablement marre de cette histoire. L'ailier français a encore fait la Une des médias pendant tout le mois de janvier, alors que la direction barcelonaise cherchait par tous les moyens à se débarrasser de lui. S'il est peu probable que la situation évolue et qu'il signe un nouveau contrat d'ici la fin du mois de juin, Xavi semble pourtant bel et bien compter sur lui, notamment car le comportement du joueur a été impeccable et très professionnel pendant tout ce feuilleton.

Et comme le rapportent divers médias espagnols comme Marca, les plans de l'entraîneur et de Joan Laporta vis à vis de l'ailier tricolore sont complètement différents. L'ancien milieu de terrain souhaite ainsi continuer de l'utiliser comme un membre de son effectif et le faire jouer s'il le considère opportun, pendant que Joan Laporta n'a, selon ces informations, pas vraiment envie qu'il joue. « Nous pensons qu'il a un accord avec un autre club, c'est ce que ses agents nous ont laissé entendre », confiait le boss catalan il y a deux jours, confirmant nos informations exclusives qui évoquaient un accord verbal avec le PSG.

La balle est dans le camp de Xavi... vraiment ?

Lors de la présentation d'Adama Traoré mercredi, Laporta en remettait une couche : « pour en revenir à Dembélé, c'est l'entraîneur qui décidera, c'est sa décision ». Des propos qui sont considérés comme un coup de pression à Xavi, qui n'aurait pas vraiment le choix. « Ce qu'a dit Laporta à Xavi, c'est comme quand une mère dit à son fils "fais ce que tu veux, tu verras" », résumait par exemple mercredi soir le journaliste Santi Giménez dans l'émission El Larguero de la Cadena SER.

« Xavi a dit que laisser Dembélé en tribune n'est pas bon pour l'image du club. S'il change d'avis maintenant, c'est qu'il a baissé son pantalon », expliquait de son côté le journaliste Antonio Romero. Et quand on sait que l'ancien numéro 6 du club n'était clairement pas parmi les premiers choix de Laporta pour le banc de touche du Camp Nou, attention à comment il négociera ce dossier pour le moins sensible...