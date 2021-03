L’Angleterre se tient prête à accueillir l’Euro 2020

Alors qu’elle devait se tenir dans plusieurs pays d’Europe, il est maintenant peu probable, en raison de la pandémie et du ralentissement du déploiement du vaccin dans certains pays, que l’Euro 2020 puisse s’organiser ainsi. Les décideurs réfléchissent, en amont, à une autre solution. Organiser la compétition sur un seul et même territoire. Et l’Angleterre semble être l’option la plus crédible.

Si l’UEFA souhaitait confier l’organisation de l’Euro 2020 à l’Angleterre, le pays serait en mesure de le faire. C’est ce qu’a déclaré Boris Johnson, Premier ministre britannique, dans un entretien accordé au Sun. « Nous sommes déjà hôte de l’Euro puisque nous nous accueillons les demi-finales et la finale. S’il y a, enfin, vous savez, si les dirigeants de l’UEFA veulent que d’autres matchs soient accueillis, nous sommes certainement partants pour cela. Mais pour le moment, voilà où nous en sommes avec l’UEFA. »