Montpellier - Nantes : bombes agricoles à la Mosson, la rencontre interrompue

Après la gifle reçue à Nice (1-6), l’équipe de Montpellier a été accueilli dans une atmosphère compliquée à la Mosson, avec des banderoles insultantes envers les joueurs et la direction. Le MHSC espère rebondir à l’occasion de la réception du FC Nantes, ce dimanche après-midi, mais les joueurs héraultais ont dû quitter la pelouse en plein match.

En grève dans les premières minutes, les ultras du club ont marqué leur retour en tribunes par des jets de fumigènes et de bombes agricoles dans les tribunes et sur la pelouse au quart d’heure de jeu. L’arbitre Thomas Léonard a stoppé le match et renvoyé les joueurs aux vestiaires. La rencontre a repris après presque quinze minutes, mais sera arrêtée définitivement en cas de nouveaux débordements, comme l’a annoncé le speaker du stade.

