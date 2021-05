Indice UEFA : la France au fond du trou !

La suite après cette publicité

L’élimination du PSG en ½ finale de la Ligue des Champions a mis un terme à la pitoyable saison des clubs français en Coupe d’Europe. S’il a pris plus de points sur la saison (24 points) que les 5 autres clubs engagés (23,5 points pour Lille, Rennes, l’OM, Nice et Reims), le PSG, auteur d’une campagne réussie, n’a pas pu tout faire seul. Et le constat est sans appel. Avec 7,916 points (soit 47,5 points divisés par le nombre de clubs qualifiés pour la France à savoir 6) au classement, la France affiche même son pire bilan à l’indice UEFA sur ces treize dernières saisons.

Si le Portugal reste à bonne longueur en cette fin de saison 2020-21 (7,532 points d’avance), cela sera très différent dès le mois d’août. En effet, la France va perdre le bénéfice de son incroyable saison 2016-17 (14.416 points contre seulement 8.083 pour le Portugal). Résultat, d'ici 3 mois, la France n'aura plus que 1,199 point d'avance sur le Portugal. Mais le pire est à venir. Si l'on ne prend en compte que les trois dernières saisons (de 2018-19 à 2020-21), la France passe virtuellement derrière le Portugal pour 0.635 point.

La France déjà virtuellement derrière le Portugal !

L’inquiétude est donc de mise puisque ce calcul entrera directement en compte pour l’obtention des tickets de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui débutera en 2024 et qui comptera 36 clubs. Une édition 2.0 de la C1 qui permettra à la cinquième nation de l’indice UEFA de compter trois qualifiés d’office plus un en tour préliminaire. Une aubaine pour les clubs français, frustrés depuis de nombreuses saisons de n’avoir que trois, voire deux qualifiés en phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

À la vue des perspectives peu enthousiasmantes d’un nouveau fiasco européen dès la saison prochaine, les clubs français vont devoir mettre les bouchées doubles pour terminer devant leur historique rival au classement de l’indice. Le LOSC, le PSG, Monaco et l’OL, qui défendront d’ores et déjà les couleurs de la France en Coupe d’Europe pour la saison 2021-22, savent désormais à quoi s’en tenir…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2020/21 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 07/05/21 :

-1. Angleterre 23.928 points (3/7)

-2. Espagne 19.357 (1/7)

-3. Italie 16.285 (0/7)

-4. Allemagne 15.214 (0/7)

-5. Portugal 9.600 (0/5)

-6. Pays-Bas 9.200 (0/5)

-7. Ecosse 8.500 (0/4)

-8. France 7.916 (0/6)

-9. Israël 7.000 (0/4)

-10. Ukraine 6.800 (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2016 et 2021) :

-1. Espagne 100.140 points

-1. Angleterre 97.712

-3. Italie 75.438

-4. Allemagne 73.570

-5. France 56.081

-6. Portugal 48.549

-7. Pays-Bas 39.200

-8. Russie 38.382

-9. Belgique 36.500

-10. Autriche 35.825