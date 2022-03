Philippe Coutinho dans le viseur d'un cador de Premier League

Prêté par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Philippe Coutinho (29 ans) revit pleinement sous le maillot d'Aston Villa. Auteur de quatre buts et trois passes décisives en neuf matches depuis son retour en Angleterre, le Brésilien suscite dès lors les convoitises, notamment en Premier League. A ce titre, Arsenal, pointant actuellement à la quatrième place de Premier League, étudierait, selon SPORT, la possibilité d’acquérir les services de l'ancien attaquant des Reds lorsqu’il terminera son prêt cet été. Avec une option d'achat estimée à 33 millions de livres, le club de Birmingham garde la main mais devra donc se méfier de la concurrence.

Une situation qui ne semble malgré tout pas inquiéter Steven Gerrard, l'entraineur des Villans, comblé par le rendement de son ancien coéquipier à Liverpool et déterminé à l'idée de le conserver : «les convoitises ? je le prends plus comme un compliment sur l’endroit où il se trouve et sur la performance et les chiffres qu’il met dans son jeu. Si il suscite beaucoup d’intérêt, c’est qu'il est performant. Le contraire, c’est qu’il ne joue pas bien et que les gens pensent donc qu’il ne peut pas atteindre le niveau attendu. Je préférerais probablement être dans la position dans laquelle je suis en ce moment», a ainsi déclaré l'ancien milieu des Reds.