Coupe du Roi : la prophétie de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti a le nez creux. Le technicien italien, qui a vu son équipe écraser le rival barcelonais ce mercredi au Camp Nou, en demi-finale retour de Coupe du Roi (0-4), avait en réalité déjà prévu son coup depuis plusieurs semaines. Dans le cadre du programme «El día después», les caméras de Movistar + avaient en effet capturé des images de l’entraîneur du Real Madrid en compagnie de Jagoba Arrasate, entraîneur d’Osasuna.

Confrontés lors d’une rencontre de Liga le 18 février dernier, les deux techniciens s’étaient échangé quelques mots sympas, et Ancelotti avait déjà promis à son homologue qu’ils se retrouveraient en finale de Coupe du Roi. «Nous allons tous les deux jouer la finale de Coupe», avait susurré Il mister à l’oreille d’Arrasate, qui avait rigolé dans la foulée. À l’époque, Osasuna et le Real Madrid étaient déjà qualifiés pour le dernier carré, mais avaient encore tout à faire pour éliminer respectivement l’Athletic Club et le FC Barcelone. Le devoir a été accompli et les deux formations se retrouveront comme prévu le 6 mai prochain, au stade la Cartuja de Séville.

