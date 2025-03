RC Lens : le héros Neil El Aynaoui savoure le succès à Marseille

Après quatre défaites de suite en Ligue 1 et une cascade de blessés, peu donnaient cher de la peau du RC Lens ce samedi lors de son déplacement sur la pelouse de l’OM ce samedi soir. Finalement, avec un groupe solidaire et qui a affiché une belle solidité défensive face à des Phocéens sans idées, les Sang et Or sont allés chercher la victoire en toute fin de match sur un but de Neil El Aynaoui. Après la rencontre, le milieu de 23 ans a fait part de sa joie après ce succès précieux au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«Je pense qu’on a fait un match de bonhomme. C’est tout un groupe qui a montré aujourd’hui, malgré les absences. C’est tout un groupe qui joue, une famille. On a fait le match qu’il fallait et qu’on voulait faire. C’est de bon augure pour la suite. On savait que venir gagner ici, ce n’est pas rien. Il faut savourer et il faut prendre le positif pour aller de l’avant.»