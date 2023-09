OM : la sortie forte du vestiaire sur Pablo Longoria & co

La suite après cette publicité

Droit dans le mur. Hier, beaucoup pensaient que l’Olympique de Marseille allait vivre une soirée très difficile à Amsterdam face à l’Ajax en Ligue Europa. En effet, les Phocéens ont vécu un début de semaine infernal suite à une réunion très tendue entre plusieurs groupes de supporters et la direction olympienne. Dans la foulée, Marcelino a rendu son tablier, Pablo Longoria et ses équipes ont pris du recul et Frank McCourt est sorti du silence lui qui ne veut pas perdre son président. En ce qui concerne les joueurs, certains ont été choqués ou surpris par les derniers événements comme plusieurs médias l’ont expliqué. Mais ils ont dû rester professionnels pour aller défier l’Ajax hier soir. Sous l’impulsion de Pancho Abardonado, l’OM a montré en une soirée plus de choses que lors des matches joués sous les ordres de Marcelino.

Les joueurs sont fiers du match

Menés au score, ils sont revenus à plusieurs reprises et sont repartis avec le point du match nul (3-3). Après la rencontre, les joueurs étaient heureux de l’issue à l’image du Marocain Amine Harit. Ses propos sont relayés par Le Phocéen. «Il était crucial de démontrer une grande force de caractère ce soir, d’autant plus que nous avons rapidement été menés au score. Cela montre le caractère de notre équipe, surtout après ce qui s’est passé au cours de la semaine précédente. Il est important sur le plan mental de se créer de nombreuses occasions contre l’équipe de l’Ajax. Même si cette équipe connaît des difficultés en championnat, ça reste quand même un gros club. C’est un match de coupe d’Europe donc il ne faut pas banaliser la performance de ce soir.»

À lire

L’OM cherche déjà un successeur à Pablo Longoria

Pau Lopez était du même avis. «Je suis très fier de ce que l’on a fait ici aujourd’hui. Ce n’est pas facile quand tu commences par être mené 2-0 après 20 minutes. On a montré du caractère, on a montré l’esprit de l’OM. On a fait un très bon match aujourd’hui. Bien sûr qu’il y a des choses à améliorer, mais je suis très fier de ce que tout le monde a donné. Félicitations aussi à Pancho (Abardonado) et à David (Friio, le directeur sportif), ce qu’ils ont fait aujourd’hui (hier) est quelque chose d’extraordinaire. Ils ont mis du caractère dans l’équipe. Je suis content pour tout le monde. Il faut continuer, ça vient de commencer. Il reste toute la saison. On a deux jours puis on aura un grand match à Paris. On va bien le préparer et tout faire pour un grand match là-bas.» D’ici là, il pourrait encore se passer beaucoup de choses à Marseille.

La suite après cette publicité

Ils évoquent la crise

Mais les joueurs devront faire abstraction de tout cela ou s’en servir justement comme source de motivation. Hier soir, ils ont d’ailleurs évoqué la crise qui secoue le club. Pau Lopez a été cash. «Je veux dire une chose pour les dirigeants qui sont là, pour Pablo (Longoria). On a joué pour eux. On les attend, on les soutient. On va respecter tout ce qu’ils vont décider pour le club. S’ils restent, je suis sûr qu’on va faire une saison extraordinaire. S’ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu’ils ont fait pour le club. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club pour l’améliorer. Dans les mauvais moments comme maintenant, on peut créer quelque chose de bon. On peut créer un club encore plus fort que jamais.»

Amine Harit a, lui, expliqué. «Honnêtement, ce ne sont pas les questions que nous nous posons. Aujourd’hui, les seules choses sur lesquelles nous, en tant que groupe, nous concentrons, ce sont le terrain, l’entraînement, et la mise en place de quelque chose. Voilà, c’est la seule chose à laquelle nous pensons. Le reste, nous le laissons à la direction, ce n’est pas de notre ressort (…) C’est clair que tout n’a pas été facile (cette semaine, ndlr). En tant que professionnels, nous sommes tenus de faire notre travail, qui consiste à être performant sur le terrain. Donc, je pense que ce soir (hier), tout le monde a fait preuve de caractère et de volonté. Je pense que revenir d’un écart de deux buts prouve, comme je l’ai dit auparavant, que cette équipe en a dans le pantalon.» Elle devra encore le montrer dimanche soir au Parc des Princes face au PSG.