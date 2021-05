Accord de principe entre le Barça et Georginio Wijnaldum

Le FC Barcelone est décidément très chaud sur ce mercato estival. Alors que ce dernier n’a pour l’instant pas encore débuté, les Blaugranas vont enregistrer la signature de Georginio Wijnaldum dans les prochaines heures. En plus de Sergio Agüero, le milieu de terrain néerlandais de Liverpool, dont le contrat avec les Reds expire le mois prochain, devrait être une des premières recrues des Culés.

La suite après cette publicité

D’après Mundo Deportivo, une nouvelle réunion entre les dirigeants catalans et les représentants du joueur a eu lieu hier et les deux parties sont très proches de trouver un accord. De son côté, Sport affirme qu'un accord de principe existe entre le joueur et le Barça. Ça sent bon pour Wijnaldum au Barça.