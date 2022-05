OL : Malo Gusto parle de sa relation avec Peter Bosz

Cette saison, le jeune latéral droit Malo Gusto découvre le monde professionnel avec son club formateur : l'Olympique Lyonnais. En concurrence avec Léo Dubois sur le couloir droit, le défenseur de 18 ans a déjà disputé 33 matchs cette saison sous les ordres de Peter Bosz. Dans un entretien pour Onze Mondial, Malo Gusto a justement évoqué sa relation avec le coach néerlandais.

«C’est un coach qui est venu avec ses idées et sa façon de jouer. Le groupe essaie d’assimiler au mieux ses attentes. Son arrivée m’a aidé, car j’ai obtenu du temps de jeu et progressé avec lui. Son style de jeu me correspond, donc je continue à travailler pour aider l’équipe. Il m’a notamment aidé sur ma concentration à chaque minute du match. Il veut que je joue avec le cœur et sans calcul. C’est important d’être généreux dans tout ce que tu fais sur le terrain.»