Ligue des Champions : Manchester City dispose du Real et affrontera l'OL en quart de finale !

Pour le compte de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions, Manchester City accueillait dans son Etihad Stadium complètement vide le Real Madrid, récemment sacré champion d’Espagne. Les Citizens, vainqueurs (1-2) lors du match aller dans l’antre du Santiago Bernabeu, démarraient ce match sur les chapeaux de roues en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu. Sans solution face au pressing de Jesus, Varane se voyait chiper le ballon par ce dernier qui n’avait plus qu’à servir un Sterling libre de tout marquage, qui poussait le cuir dans le but vide (1-0). Mais l’expérience du Real Madrid dans cette compétition parlait vingt minutes plus tard. Après un excellent travail de Rodrygo sur son côté, Karim Benzema bien placé sur ce centre, plaçait une tête à bout portant dans l’angle inférieur du but (1-1, 28e).

Au retour des vestiaires, les Citizens attaquaient fort à nouveau dans ce second acte poussant une nouvelle fois Raphël Varane à commettre une erreur. Sur une mauvaise appréciation du ballon, le défenseur français laissait échapper dans son dos Gabriel Jesus qui trompait magnifiquement un Thibault Courtois. Un but qui scellait le sort des Madrilènes, incapables de réagir. Avec cette victoire, les hommes de Pep Guardiola se qualifient pour le final 8 et un quart de finale contre une équipe qu’ils connaissent assez bien, l’Olympique Lyonnais.