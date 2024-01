Le Havre a fixé ses priorités pour le mercato hivernal

Il faudra faire avec les moyens du board. Voilà à quoi devrait ressembler le mercato hivernal du HAC, promu en Ligue 1 et onzième du championnat après 17 journées. Fort d’un début de saison plutôt encourageant avec quatre victoires, sept nuls et six défaites (16 buts marqués, 19 encaissés), le club de la cité portuaire ne devrait, en effet, pas faire de folies lors des semaines à venir. Au moins dans le sens des arrivées. «Je n’attends pas beaucoup de mouvements. Il y a peut-être des joueurs qui souhaitent bénéficier de plus de temps de jeu et qui vont avoir des opportunités. Je les comprends, on n’a pas réussi à les intégrer ou mettre en valeur tout le monde, ce qui est relativement normal avec un effectif assez large. Il y aura probablement du mouvement du côté des départs. À part au poste de latéral gauche, pour injecter de la concurrence ou une profondeur plus importante, je n’en vois pas trop du côté des arrivées. Hormis évidemment en cas de départ surprise mais je n’ai pas l’impression que ce soit la position du club aujourd’hui», confiait, à ce titre, Luka Elsner, le tacticien slovène des Hacmens.

Contraints par des finances toujours très limitées, les Ciel et Marine pourraient, en revanche, profiter de cette fenêtre pour effectuer quelques ajustements. Dès lors, Mathieu Bodmer, directeur sportif de la formation havraise, et ses équipes continuent de suivre le marché avec la même ambition : attirer des profils sans dépenser une fortune. Dans cette optique et malgré la non-sélection de Christopher Opéri (26 ans) avec la Côte d’Ivoire, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations, les hautes sphères du club recherchent activement un latéral gauche. Une doublure au numéro 27 havrais qui permettrait au HAC de renforcer un poste jusqu’alors plutôt dépourvu. Selon nos dernières informations, l’absence d’enveloppe pour ce mercato empêche cependant actuellement le club normand d’avancer efficacement sur ce dossier. Si aucun autre secteur de jeu n’est, pour le moment, visé, les pensionnaires du Stade Océane peuvent, en revanche, se féliciter de conserver plusieurs cadres malgré l’arrivée de la CAN, organisée du 13 janvier au 11 février prochain. Et pour cause.

Des finances problématiques, Issa Soumaré sur le départ !

Malgré neuf joueurs pré-convoqués pour la compétition, seuls trois d’entre eux vont finalement y participer : le Ghanéen André Ayew, recruté le 11 novembre dernier, et les Guinéens Abdoulaye Touré et Mohamed Bayo, ambitieux à l’approche de ce rendez-vous international. Ainsi, Le Havre pourra continuer de s’appuyer sur Nabil Alioui, Yassine Kechta (Maroc) ou encore Arouna Sanganté (Sénégal), trois piliers du groupe normand lors de la phase aller. Sans moyens financiers, le club doyen devrait, par ailleurs, utiliser cette période de transferts pour dégraisser quelque peu l’effectif. Ainsi, des transferts comme des prêts pourraient être envisagés pour plusieurs joueurs en manque de temps de jeu. Arrivé cet été, Kandet Diawara n’a, à ce titre, pas encore su s’imposer sous les couleurs Ciel et Marine. Tout comme Nolan Mbemba, malgré son but contre Lorient (3-0, le 3 septembre). D’après nos dernières informations, Issa Soumaré, ailier gauche de 23 ans ciblé par plusieurs clubs de Ligue 2, devrait lui quitter le HAC dans les prochaines heures.

Par ailleurs, si Arouna Sangante et Étienne Youté se retrouvent au coeur de nombreuses rumeurs (notamment du côté de la Premier League), la direction havraise n’a aucune intention de voir partir ses deux défenseurs de 21 ans, précisant notamment qu’aucune offre n’est encore parvenue. Pour le reste, Mathéo Bodmer (19 ans), Simon Ebonog (19 ans) et Steve Ngoura (18 ans) pourraient, quant à eux, profiter d’un prêt afin de s’aguerrir. De son côté, Élysée Logbo, jeune attaquant de 19 ans - auteur de 10 apparitions en Ligue 1 depuis le début de la saison - devrait quant à lui rester en terres normandes, qui plus est avec le départ à venir de Mohamed Bayo à la CAN. Une chose est sûre, sans réelle marge de manœuvre sur le plan financier, le promu havrais, qui recevra l’Olympique Lyonnais le 14 janvier prochain, compte bien faire preuve d’ingéniosité afin d’équilibrer son effectif et de poursuivre, avec les meilleures armes, sa mission maintien. Avant cela, les hommes de Luka Elsner s’offriront, ce dimanche (14h30), un derby d’ores et déjà très attendu face au rival caennais à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France…